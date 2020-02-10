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Мировые компании отменяют участие в техвыставке в Барселоне из-за коронавируса

Понедельник, 10 февраля 2020, 10:24

Ряд крупных мировых компаний, среди которых последней стала Amazon, отменяют участие в одной из крупнейших в мире технологических выставок из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Amazon заявила, что не будет участвовать в Mobile World Congress в Барселоне из-за вспышки коронавируса и беспокойства по поводу его распространения.

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Другие компании также рассматривают возможность отмены своего участия в мероприятии. Южнокорейская LG Electronics, шведская Ericsson и американская NVIDIA уже объявили, что не приедут на конференцию, которая состоится с 24 по 27 февраля.

GSMA, объединение мобильных операторов, которое организует выставку в испанском городе, заявило, что несмотря на решение некоторых крупных участников не приезжать и аналогичные размышления других участников, мероприятие все еще состоится с более чем 2800 экспонентов.

Однако организаторы приняли дополнительные меры, чтобы убедить участников и экспонентов о том, "что их здоровье и безопасность являются первоочередной задачей".

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Среди них - запрет посещать выставку всем, кто побывал в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки. Также люди, которые были в Китае, должны будут предоставить доказательства того, что они находились за пределами страны в течение 14 дней.

GSMA также заявила, что предложит участникам не пожимать руки друг другу. Микрофоны, которые будут использовать спикеры, будут продезинфицированы и будут заменяться.

По оценкам GSMA, Mobile World Congress посещают от 5 до 6 тысяч человек.

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