В Іспанії через коронавірус скасували найбільшу в світі виставку мобільних технологій

Через побоювання щодо коронавірусу організатори найбільшої у світі виставки мобільних технологій Mobile World Congress вирішили не проводити щорічний захід, запланований у Барселоні 24-27 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Глава об’єднання GSMA Джон Хоффман пояснив, що "глобальна стурбованість з приводу спалаху коронавірусу і побоювання щодо поїздок та інших обставин" роблять неможливим проведення заходу.

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Таке рішення ухвалили після того, як від своєї участі відмовилися десятки технологічних компаній і операторів бездротового зв'язку. Серед них - Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel і LG.

Компанії пояснили, що причиною відмови є побоювання за безпеку персоналу і відвідувачів на тлі спалаху коронавірусу в Китаї.

Очікувалось, що щорічний технічний ярмарок привабить понад 100 000 відвідувачів з приблизно 200 країн, в тому числі від 5 до 6 тисяч осіб з Китаю.

Mobile World Congress зазвичай є великим джерелом доходу для готелів, ресторанів і компаній таксі. За оцінками влади, очікувалось, що виставка принесе 473 мільйони євро місцевій економіці.