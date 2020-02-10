Правительство Джонсона снизит порог дохода для желающих переехать в Британию мигрантов
Понедельник, 10 февраля 2020, 15:42
Ожидается, что правительство Бориса Джонсона согласится снизить порог дохода для желающих переехать в Британию мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Свобода передвижения в Великобританию и из нее завершится в конце 2020 года, и новые британские правила иммиграции также будут применяться к гражданам ЕС.
Они должны включать минимальный доход в размере 25 600 фунтов стерлингов, что уменьшится с нынешнего минимума в 30 тыс. фунтов стерлингов.
Ранее руководители предприятий и профсоюзы государственных служб жаловались, что они столкнутся с дефицитом рабочей силы.
Напомним, Великобритания также решила в четыре раза увеличить квоту для сезонных работников из-за пределов ЕС.
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