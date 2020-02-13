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Украина инициировала спецзаседание в ООН, посвященное временно оккупированным территориям

Четверг, 13 февраля 2020, 11:34

20 февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

В дискуссии примет участие глава МИД Вадим Пристайко. Обсуждение будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях, отметили в министерстве.

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В МИД также назвали "проверенным трюком" российской дипломатии инициативу РФ созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященное Минским соглашениям.

"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - заявили в МИД.

По сообщению ведомства, представители Украины примут участие в обоих мероприятиях, и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе".

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