Эстония заменила Польшу в Совбезе ООН, обещает приоритет вопросам Украины

Эстония, став с 1 января членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов, будет пытаться, чтобы вопрос оккупации территории Украины постоянно стоял в повестке дня Совбеза.

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос", - сказал Юргенсон.

Он напомнил также о проблемной ситуации в Приднестровье и Грузии.

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"Мы также имеем другие потенциальные конфликты - если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос стоит наиболее остро на этот момент", - подчеркнул Юргенсон.

Напомним, 1 января в состав Совета безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы. До сих пор эту роль выполняла Польша, а в 2016-17 годах - Украина.

Наряду с пятью постоянными членами (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) в каждом составе СБ ООН также действуют 10 непостоянных членов, которых избирают на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы. Ежегодно пять непостоянных членов переизбираются.