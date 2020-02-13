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Україна ініціювала спецзасідання в ООН, присвячене тимчасово окупованим територіям

Четвер, 13 лютого 2020, 11:34

20 лютого за ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у четвер повідомили в пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

У дискусії візьме участь глава МЗС Вадим Пристайко. Обговорення стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах, зазначили у міністерстві.

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В МЗС також назвали "перевіреним трюком" російської дипломатії ініціативу РФ скликати напередодні обговорення в Генасамблеї засідання Радбезу ООН, присвяченого Мінським угодам.

"Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію", - заявили в МЗС.

За повідомленням відомства, представники України візьмуть участь в обох заходах, і "з високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля президента та уряду з відновлення миру на Донбасі".

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