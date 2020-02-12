Трамп: Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана

Президент Дональд Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США, давшего показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Виндман, подполковник, имеющий украинское происхождение, был уволен из Белого дома на прошлой неделе. Многие восприняли это как месть, ведь Виндман негативно характеризовал действия Трампа в своих показаниях.

"Мы отправили Виндмана в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать касаемо него так, как сочтут нужным", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, предлагает ли президент тем самым наказать Виндмана, Трамп заявил, что решение о дисциплинарном взыскании должны принять в Пентагоне.

"Если вы посмотрите на то, что произошло ... они, конечно, рассмотрят такую ​​возможность, я думаю", - отметил президент.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре [с Зеленским] ... Содержание разговора было вполне приемлемым", - заявил Трамп.

Президент добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки.

Напомним, 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.