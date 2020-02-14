В ЕС активизируют подготовку к борьбе с коронавирусом

Министры здравоохранения стран Европейского союза договорились ускорить подготовку и организовать скоординированные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение по всей Европе вируса, который появился в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На экстренном совещании в Брюсселе официальные лица из 27 стран блока заявили о необходимости тщательного планирования, чтобы избежать возможной нехватки медикаментов или защитного оборудования во время вспышки, который Всемирная организация здравоохранения назвала угрозой для глобального здравоохранения.

Эта вспышка поразил более 60 000 человек во всем мире погибли почти 1400, причем 99% случаев заболевания приходится на Китай. Эксперты считают, что истинные масштабы вспышки могут быть выше.

В настоящее время от нового коронавирус умерло больше людей, чем во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, но до сих пор в Европе не было зарегистрировано ни одного случая смерти, а на континенте зарегистрировано лишь 46 подтвержденных случаев заболевания.

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"Мы будем сохранять бдительность, и если ситуация изменится, мы активизируем нашу работу", - заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кіріакідес.

Министры заявили, что раннее выявление и меры предупреждения — особенно в пунктах въезда, таких как аэропорты — являются ключевыми. Министр Здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила, что ЕС также должен сохранять бдительность в случае, если вспышка болезни нанесет вред производству фармацевтических препаратов в Китае, что приведет к возможному дефициту медицинских препаратов. Она призвала ЕС начать разработку совместного плана закупок медицинского оборудования.

"Фрагментация усилий сделает нас всех вместе более уязвимыми. Единство с нашей стороны также поддержало бы усилия Китая по сдерживанию вируса и смягчению любой дальнейшей передачи в ЕС", - сказала Кириакидес.

На вопрос, может ли ЕС закрыть для въезда шенгенскую зону в случае развертывания эпидемии, министр здравоохранения Хорватии Вили Берош ответил, что блок действительно может пойти на это.

" Если это означает закрытие границ, мы обсудим это", - сказал он.

Однако по словам Кириакидес, нынешняя вспышка не требует таких радикальных мер.