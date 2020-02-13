Первая заболевшая коронавирусом в Лондоне сама приехала в больницу на Uber

Женщина, у которой первой среди жителей Лондона подтвердили коронавирус, сама приехала в отделение неотложной помощи на Uber.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В воскресенье женщина обратилась в университетскую больницу района Луишем, где ей немедленно дали маску для лица и доставили в специальную зону для проверки на вирус.

Она прилетела из Китая несколько дней назад и начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия.

Результат анализов в среду подтвердил заболевание новым коронавирус и пациентку перевели в специализированный центр при больнице Святого Томаса в Лондоне.

Весь медицинский персонал, контактировавший с пациенткой, находится под наблюдением. Проверяли ли водителя Uber, информации пока нет.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированные есть еще более чем в 20 странах.