Бой возле Золотого: ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России

Европейский Союз обвинил боевиков в нарушении договоренностей в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать режим тишины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

"Применение оружия, запрещенного минского соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", - сказал представитель ЕС.

Читайте также Глава МИД Латвии осудил военную эскалацию в районе Золотого

Он напомнил, что полная реализация Минских соглашений и мероприятий, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, имеют решающее значение в этом контексте.

Спикер подчеркнул, что в связи с обострением ЕС ожидает действий от России.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - отметил он.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.