Глава МИД Эстонии: Россия нарушает Минские соглашения, мы поднимем этот вопрос на Совбезе ООН

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией Минских соглашений из-за обстрела боевиками позиций украинских военных возле Золотого.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote 🇺🇦 today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW