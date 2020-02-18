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Глава МИД Эстонии: Россия нарушает Минские соглашения, мы поднимем этот вопрос на Совбезе ООН

Вторник, 18 февраля 2020, 14:39

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией Минских соглашений из-за обстрела боевиками позиций украинских военных возле Золотого.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.

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