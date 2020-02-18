Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Бой возле Золотого: ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России

Критик Путина хочет возглавить партию Меркель

Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

Представительство в ЕС требует решительной реакции на атаку России на Донбассе






Глава МИД Латвии осудил военную эскалацию в районе Золотого

Вторник, 18 февраля 2020, 13:14

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал наступление боевиков на Донбассе явным нарушением Минских соглашений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Военная эскалация со стороны поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого на Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений и положений о прекращении огня", - написал Ринкевич.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua