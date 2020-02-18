Глава МИД Латвии осудил военную эскалацию в районе Золотого

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал наступление боевиков на Донбассе явным нарушением Минских соглашений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Военная эскалация со стороны поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого на Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений и положений о прекращении огня", - написал Ринкевич.

Military escalation by Russian-backed forces near #Zolote in #Donbas #Ukraine is completely unacceptable and is in clear violation of Minsk agreement and ceasefire provisions @MFA_Ukraine @VPrystaiko — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2020

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.