США осудили новую агрессию РФ против Украины и поддержали Зеленского

США осудили последнюю военную агрессию России против Украины и выразили поддержку стремлению президента Украины Владимира Зеленского к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

"США поддерживают своих партнеров и союзников в осуждении последней агрессии России против Украины. Мы поддерживаем обязательство президента Зеленского по стремлению к миру и призываем Россию немедленно выполнить прекращение огня, записанное в Минских соглашениях", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил поддерживаемых Россией боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.