США засудили нову агресію РФ проти України та підтримали Зеленського

США засудили останню військову агресію Росії проти України і висловили підтримку прихильності президента України Володимира Зеленського до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала речниця Держдепу Морган Ортагус.

"США підтримують своїх партнерів та союзників у засудженні останньої агресії Росії проти України. Ми підтримуємо зобов'язання президента Зеленського до миру і закликаємо Росію негайно виконати припинення вогню, записане в Мінських угодах", - заявила речниця.

Нагадаємо, у вівторок зранку збройні формування Росії атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив підтримуваних Росією бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.