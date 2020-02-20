Air France-KLM ожидает потерять до 200 млн евро прибыли из-за коронавируса

Европейский авиаперевозчик Air France-KLM ожидает, что вспышка коронавируса приведет к потерям от 150 до 200 миллионов евро доходов до апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как первый европейский сетевой перевозчик, который опубликовал свои результаты за прошлый год и прогноз на 2020 год, Air France-KLM, вероятно, будет внимательно следить за признаками воздействия коронавирус на авиационную промышленность за пределами ее эпицентра в Азии.

Как и многие мировые авиакомпании, Air France-KLM отменила рейсы в материковый Китай до марта, предполагая, что после этого рейсы возобновятся.

"Это гипотеза, которую мы используем на данный момент, но мы не знаем, насколько она достоверна. Очевидно, что если это продлится дольше, то удар будет сильнее", - сказал главный финансовый директор группы Фредерик Гаги.

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После "значительного положительного" январского роста выручки компании "все изменилось достаточно жестко", поскольку блокирование поездок привело Air France-KLM к прогнозированию снижения в первом квартале. В 2019 году на рейсы из материкового Китая приходилось 5,5% сетевого трафика группы.

При новом руководителе компании Бене Смите Air France-KLM должна профинансировать амбициозный план обновления парка самолетов, что включает в себя 3,6 млрд евро запланированных капитальных расходов в этом году.