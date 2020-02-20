Air France-KLM очікує втратити до 200 млн євро прибутку через коронавірус

Європейський авіаперевізник Air France-KLM очікує, що спалах коронавірусу призведе до втрат від 150 до 200 мільйонів євро доходів до квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як перший європейський мережевий перевізник, який опублікував свої результати за минулий рік і прогноз на 2020 рік, Air France-KLM, ймовірно, буде уважно стежити за ознаками впливу коронавірусу на авіаційну промисловість за межами її епіцентру в Азії.

Як і багато світових авіакомпаній, Air France-KLM скасувала рейси до материкового Китаю до березня, припускаючи, що після цього рейси відновляться.

"Це гіпотеза, яку ми використовуємо на даний момент, але ми не знаємо, наскільки вона достовірна. Очевидно, що якщо це триватиме довше, то удар буде сильнішим", - сказав головний фінансовий директор групи Фредерік Гаги.

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Після "значного позитивного" січневого зростання виручки компанії "все змінилося досить жорстко", оскільки блокування поїздок привело Air France-KLM до прогнозування зниження в першому кварталі. У 2019 році на рейси з материкового Китаю припадало 5,5% мережевого трафіку групи.

При новому керівнику компанії Бені Сміті Air France-KLM повинна профінансувати амбітний план оновлення парку літаків, що включає в себе 3,6 млрд євро запланованих капітальних витрат в цьому році.