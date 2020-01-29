Коронавирус: мировые авиакомпании отменяют рейсы в Китай

Крупные авиалинии приостановили некоторые, а часть из них – даже все рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса, от которого в Китае умерли уже более 130 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировало агентство Reuters.

Британская авиакомпания British Airways объявила 29 января о прекращении всех прямых рейсов в и из материкового Китая. Это произошло после того, как Великобритания предостерегла граждан воздержаться от поездок в страну. На сайте авиакомпании прямые рейсы в Китай не доступны для бронирования в январе и феврале. Отмена будут действовать до 31 января, пока авиакомпания не даст оценку ситуации.

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Финская авиакомпания Finnair 28 января заявила о приостановлении рейсов в Нанкин и Пекин до конца марта. Finnair приостановит три еженедельных рейса между аэропортами Хельсинки и Пекина с 5 февраля по 29 марта и два еженедельных рейса между Хельсинки и Нанкине с 8 по 29 марта.

Немецкий перевозчик Lufthansa, крупнейший в Европе, отменяет все рейсы в и из Китая до 9 февраля.

Чикагская компания United сообщила о приостановлении 24 рейсов из США в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля из-за значительного падения спроса.

Air Canada заявила 28 января, что отменяет отдельные рейсы в Китай, чтобы лучше соответствовать ожидаемому спросу.

Cathay Pacific из Гонконга заявила, что с 30 января и до конца марта будет постепенно сокращать количество рейсов в и из материкового Китая до 50% или более в соответствии с правительственной директивой, а также спросом на рынке.

29 января индонезийская авиакомпания Lion Air Group заявила, что с февраля приостановит все полеты в Китай. По состоянию на сейчас авиакомпания приостановила шесть рейсов из нескольких индонезийских городов в Китай. Остальные будут прекращены в следующем месяце.

Южнокорейский бюджетный авиаперевозчик Air Seoul заявил 28 января о приостановлении всех полетов в Китай.

Air India заявила, что отменяет рейс Мумбаи-Дели-Шанхай с 31 января по 14 февраля.