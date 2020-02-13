В Ирландии отвергли коалицию с националистами, получившими исторический результат на выборах

Крупнейшая партия Ирландии Fianna Fáil исключает формирование правительства с националистической Sinn Féin, заявил ее старший депутат. Такой шаг, похоже, не позволит левым националистам прийти к власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то же время это решение повышает шансы на то, что Ирландия будет вынуждена снова пойти на выборы в ближайшие месяцы. Аналитики говорят, что это может еще больше усилить Sinn Féin, поддержка которой выросла на 50% на выборах прошлых выходных частично из-за гнева по поводу жилищного кризиса.

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Правоцентристская партия Fianna Fáil попытается сформировать правительство, в состав которого не войдет Sinn Féin, заявил старший депутат Fianna Fáil Найлл Коллинз.

Sinn Féin, Fianna Fáil и Fine Gael премьер-министра Лео Варадкара получили немного меньше, чем по четверти мест в парламенте на выборах прошлых выходных, то есть сформировать правительство будет сложно, если по крайней мере двое из троих не будут сотрудничать.

Fine Gael, которая имеет 35 мест в 160-местном парламенте, уже исключила сделку с Sinn Fein, у которой 37 мандатов. Fianna Fail - крупнейшая партия с 38 местами.

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