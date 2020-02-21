В Испании расследуют причастность премьера Болгарии к схеме отмывания денег – СМИ

Полиция Каталонии и антикоррупционная прокуратура расследуют возможную причастность премьера Болгарии Бойко Борисова к схеме "международного отмывания денег" с конечной точкой в ​​Барселоне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написала испанская газета El Periodico.

Конечным бенефициаром схемы является Борислава Йовчева, бывшая болгарский модель, вероятно, связанная с Борисовым. Йовчева вместе с отцом входила в состав двух предприятий в Барселоне Numin Invest SL и EMA BGS SL, которые с 2013 года получили более 5 млн евро. По данным следствия, средства поступали от нерезидентов Испании.

Сообщается, что 20 марта 2019 года полиция Каталонии получила жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP (Объединенное гражданское движение Болгарии), в которой сообщалось о возможном преступном сговоре. В жалобе утверждалось, что Йовчева с семьей живут в роскошной вилле и этому способствовали ее вероятные отношения с премьер-министром Болгарии.

В доме также прописан ребенок, единственным законным опекуном которого является Йовчева. Данные об отце ребенка отсутствуют. В жалобе, которая положила начало расследованию, утверждается, что Борисов мог иметь отношения с бывшей моделью. Сам он это отрицает.

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Узнав о расследовании, начатом в Барселоне, газета 13 февраля сделала по этому делу запрос в офис Борисова, но ответа не получила.

Полиция Каталонии проверяет декларации о доходах Борисова, поскольку в жалобе указывается, что деньги, полученные компаниями в Барселоне, могут быть "связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства", в том числе премьера.