Президент Болгарии выразил недоверие правительству

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации выразил недоверие правительству страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на БГНЕС.

«В течение 3 лет я призываю правительство работать эффективно и ответственно, не как политический противник, а как глава государства с мыслью и заботой о будущем Болгарии. К сожалению, этого не происходит. Мы являемся свидетелями острого кризиса в управлении на всех уровнях», - сказал Радев.

Он подчеркнул, что отсутствие воли к реформам и борьбе с коррупцией, методическое нарушение закона, привело к тому, что в «Болгарим парализованы целые социальные системы и институты».

«Жители Перника и целых деревень в регионе остаются без воды из-за того, что кабинет министров отказывается брать на себя политическую ответственность», - отметил Радев.

Он также упомянул о расследованиях зарубежных СМИ, проливших свет на сжигание иностранного мусора на электростанциях Болгарии. «Болгария не является свалкой, и никто не имеет права делать ставку на здоровье болгар, чтобы дать заработать горстке бизнесменов под защитой государства», - сказал он.

Пока неизвестно, будет ли иметь какие-то юридические последствия заявление Радева. Ранее единственным президентом, который официально выражал доверие к правительству, был Росен Плевнелиев, это случилось в 2013 году.

Премьер-министр Бойко Борисов назвал заявление Радева «прямым вмешательством в независимость властей».

«Еще в декабре я сказал, что он не президент для меня, а разрушитель нации…За 70 лет его партия не заменила ни одного водопровода. Когда я стал мэром Софии, они затопили Софию хламом и чем угодно», - сказал премьер, подчеркнув, что его проблема не в правительстве, а в других институтах.