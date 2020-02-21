Ирландия: партии-исторические соперницы обсудят возможности формирования правительства

Fine Gael и Fianna Fail, две из трех крупнейших партий в новоизбранном парламенте Ирландии, проведут "зондирующую" встречу в процессе формирования нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер Fianna Fail Майкл Мартин хотел бы сформировать коалиционное правительство, но исключил правление вместе с левыми националистами Sinn Fein, второй по величине партией в парламенте.

Все стороны предусматривают, что потребуется несколько недель, чтобы сформировать правительство. При этом риск повторных выборов и того, что во время переговоров ЕС с Британией по поводу будущих отношений Ирландия будет представлена ​​временным правительством, сохраняется.

Исторические соперницы, Fine Gael и Fianna Fail, сменяли друг друга у власти со времен Гражданской войны в Ирландии 1920-х годов. Они никогда не создавали коалицию вместе, но в последние годы помогли друг другу в соглашении по правительству меньшинства во главе с лидером Fine Gael Лео Варадкаром.

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Пресс-секретарь Варадкара заявил в пятницу, что встреча будет носить "разведывательный" характер, поскольку для полноценных переговоров по программе сотрудничества лидеру партии нужен дополнительный мандат.

Варадкар, который накануне подал в отставку, повторил на этой неделе, что Fine Gael готовится к оппозиции, но партия будет готова помочь сформировать правительство, если все остальные варианты будут исчерпаны.

Fianna Fail в следующую среду также откроет официальные переговоры с более мелкой партией зеленых, у которой – 12 депутатов.

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