Ірландія: партії-історичні суперниці обговорять можливості формування уряду

Fine Gael та Fianna Fail, дві з трьох найбільших партій в новобраному парламенті Ірландії, проведуть "зондувальну" зустріч у процесі формування нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер Fianna Fail Майкл Мартін хотів б сформувати коаліційний уряд, але виключив правління разом з лівими націоналістами Sinn Fein, яка є другою за розміром партією в парламенті.

Всі сторони передбачають, що буде потрібно кілька тижнів, щоб сформувати уряд. При цьому ризик повторних виборів і того, що під час переговорів ЄС з Британіїєю з приводу майбутніх відносин Ірландія буде представлена тимчасовим урядом, зберігається.

Історичні суперниці, Fine Gael та Fianna Fail, змінювали одна одну при владі з часів Громадянської війни в Ірландії 1920-х років. Вони ніколи не створювали коаліцію разом, але в останні роки допомогли одна одній в угоді щодо уряду меншості на чолі з лідером Fine Gael Лео Варадкаром.

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Прессекретар Варадкара заявив у п'ятницю, що зустріч буде мати розвідувальний характер, оскільки для повноцінних переговорів щодо програми співпраці лідер партії потребуватиме додаткового мандата.

Варадкар, який напередодні подав у відставку, повторив на цьому тижні, що Fine Gael готується до опозиції, але партія буде готова допомогти сформувати уряд, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані.

Fianna Fail в наступну середу також відкриє офіційні переговори з більш дрібною партією зелених, у якої 12 депутатів.

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