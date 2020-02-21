Немецкий суд разрешил Tesla продолжать рубить лес на месте первого завода в Европе

Немецкий суд в четверг вечером позволил производителю электромобилей Tesla продолжить вырубку леса под Берлином, где американская компания собирается построить первый в Европе завод.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В четверг Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил срочные ходатайства двух экологических ассоциаций, которые заявляли, что власть не имела права давать разрешение Tesla для зачистки леса, которую уже начала компания. Решение суда обжалованию не подлежит.

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Экологи считают, что вырубка незаконна, поскольку окончательный проект строительства завода еще не утвержден.

Tesla хочет начать производство 150 тысяч электромобилей в год с середины 2021 года и планирует увеличить их количество до полумиллиона в год.

В пятницу утром полиция сообщила, что экологи протестуют против разрешенной судом вырубки. В частности, две активистки заняли деревья на "неопределенное время" и полиция привлечет верхолазов, чтобы их снять.

После критики экологических групп Tesla уже объявила различные меры по переселению диких животных из пострадавших районов.

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, Tesla должна переселить "лесных муравьев, пресмыкающихся и пять летучих мышей" из этого района. Производитель автомобилей также пообещал повесить здесь 400 скворечников, чтобы компенсировать влияние вырубки лесов на места обитания птиц.