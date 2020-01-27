На месте строительства завода Tesla возле Берлина обезвредили 7 бомб времен войны

Семь бомб времен Второй мировой войны были безопасно обезврежены в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla планирует построить свой первый в Европе завод "Gigafactory".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция заявила, что боеприпасы были относительно небольшого размера. В Германии часто находят неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. В этом случае полиция заявила, что бомбы были сброшены ВВС США.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что операция была завершена "без проблем".

В ноябре руководитель компании Tesla Маск объявил о планах строительства завода в Грюнхайде. Политики приветствовали выбор места расположения, сказав, что это принесет новые рабочие места в этот район.

Однако экологические группы утверждают, что завод может создать "большие и серьезные проблемы с подачей питьевой воды и водоотведением". Они также заявляли, что часть леса будет вырублена для строительства дороги.

Маск на прошлой неделе заверил, что строительство будут вести с учетом всех факторов влияния на окружающую среду.

Компания планирует выпускать на заводе до 500 тысяч транспортных средств в год на земельном участке площадью 300 га.