Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва "мегазаводу" під Берліном

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року.

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Лише у п’ятницю суд у Франкфурті-на-Одері відкинув екстрений позов двох німецьких екологічних груп, які хочуть не допустити вирубки дерев у лісі біля Берліна, дозволивши Tesla виконувати роботи.

А в суботу Вищий адмінсуд наказав зупинити вирубку, поки не буде розглянута скарга активістів на п’ятничне рішення суду.

Tesla розпочала очищення лісу на площі 92 га у четвер. Після критики екологічних груп компанія вже оголосила різні заходи щодо переселення дикої природи з постраждалих районів.

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla має переселити "лісових мурах, плазунів і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.





