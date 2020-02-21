Россия обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене, Осло ответил

Россия считает, что Норвегия нарушает договор об архипелаге Шпицберген, ограничивая российскую деятельность. Норвегия обоснованно отвергла обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Adresseavisen.

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве в четверг, "в последние годы Осло фактически нарушил условия" соглашения и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике. Захарова подчеркнула, что темой для обсуждения должен был стать поиск урегулирования проблем, с которыми сталкиваются российские структуры на архипелаге, а не принадлежность островов.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен отверг критику.

"В договоре указано, что Шпицберген - это территория Норвегии. В то же время к тем, кто присоединится к договору, следует относиться равноценно. Мы выполняем это в высшей степени", - говорит министр.

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Министерство иностранных дел также отвергает обвинения России в нарушении договора.

"Норвегия осуществляет последовательную и предсказуемую политику, которая полностью соответствует договору", - заявила пресс-секретарь МИД Сири Свендсен.

В письме, направленном Норвегии ранее в этом месяце, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство тем, как Норвегия действует на Шпицбергене.

Он указывает, что Норвегия установила ограничения на использование российских вертолетов на Шпицбергене. Кроме того, он пишет о рыбоохранной зоне и заповедных зонах, где ограничен доступ для ведения бизнеса. Министр иностранных дел России также раскритиковал практику депортации, которая, по его мнению, касается только граждан России.

По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.

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"Мнения, высказанные в письме, регулярно высказываются российской стороной и хорошо известны норвежской власти", - говорит Свендсен.

Министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде ответила на письмо Лаврова 12 февраля.

"Российские компании имеют те же возможности, что и другие, для ведения экономической деятельности в Шпицбергене. Конечно, такая деятельность должна проходить в рамках норвежских законов и правил", - пишет она.

"Введенные нами ограничения одинаково касаются всех норвежцев и иностранцев".

Сорейде пишет, что она не видит оснований для норвежско-российских консультаций по Шпицбергену. Норвегия не проводит таких консультаций с другими государствами, отмечает она.

Договор о Шпицбергене заключили Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция, Россия и Япония в 1920 году. Он устанавливает суверенитет Норвегии над архипелагом, но в то же время граждане других стран имеют равные права вести там бизнес и рыбную ловлю.

Норвежская зона защиты рыбного хозяйства вокруг Шпицбергена, введенная в 1977 году, является предметом международного спора. Тем не менее, большинство стран приняли, что Норвегия регулирует рыболовство в этом районе.