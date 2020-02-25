Нового лидера австрийских "друзей Путина" заподозрили в коррупции

Антикоррупционная прокуратура Австрии намерена начать расследование возможной коррупции, связанной с назначением бизнесмена Зигфрида Штиглица председателем наблюдательного совета госкорпорации ASFINAG еще когда лидер ультраправой Партии свободы (FPÖ) Норберт Хофер был министром транспорта страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.de.

До и после назначения в ASFINAG (ответственную за строительство и обслуживание автомобильных дорог) Штиглиц пожертвовал сумму 20 000 евро ассоциации "Австрия в движении", которая, как подозревается, является инструментом для тайного перенаправления денег FPÖ без ведома счетной палаты.

Хотя Хофер опроверг любые формы правонарушений со своей стороны, его партия подтвердила, что прокурор просил снять с него неприкосновенность.

Как известно, в декабре 2016 года Партия свободы подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией". Члены партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, а также незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

В прошлом году, после скандала с видеозаписью, тогдашний лидер FPÖ Штрахе ушел в отставку как с поста в партии, так и с поста вице-канцлера Австрии.

Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе на испанском острове Ибица договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.

Он рассказывал, что доноры могли давать деньги благотворительным ассоциациям, которые официально не имеют связей с партией, но укомплектованы союзниками FPÖ, и последние могут перечислить партии эти деньги.

На днях стало известно, что австрийские следователи обнаружили четыре ассоциации, возглавляемые близкими соратниками членов ультраправой Партии свободы (FPÖ), через которые политическая сила могла получать незаконное финансирование.