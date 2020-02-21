У Австрії розкрили можливу схему приховування пожертв "друзям Путіна"

Австрійські слідчі виявили чотири асоціації, очолювані близькими соратниками членів ультраправої Партії свободи (FPÖ), через які політична сила могла отримувати незаконне фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.de.

На таємно записаному відео, публікація якого торік спричинила відставку тодішнього віцеканцлера Гайнца-Крістіана Штрахе (FPÖ), політик згадував про спосіб приховування політичних пожертв, що мають бути публічними.

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Він розповідав, що донори могли давати гроші благодійним асоціаціям, які офіційно не мають зв'язків з партією, але які укомплектовані союзниками FPÖ, і останні можуть перерахувати партії ці гроші.

Виявлені слідчими чотири такі асоціації, схоже, отримали великі суми від таких компаній, як виробник зброї Steyr Arms. За словами слідчих, Штрахе активно шукав донорів, хоча асоціації не мали офіційних зв'язків з ним чи партією. Тому вважається, що пожертви мали бути перенаправлені йому.

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе на іспанському острові домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Як відомо, у грудні 2016 року Партія свободи, яку очолював Штрахе, підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

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