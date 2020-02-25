Нового лідера австрійських "друзів Путіна" запідозрили у корупції

Антикорупційна прокуратура Австрії має намір розпочати розслідування щодо можливої корупції, пов’язаної з призначенням бізнесмена Зігфріда Штігліца головою наглядової ради держкорпорації ASFINAG ще коли лідер ультраправої Партії свободи (FPÖ) Норберт Гофер був міністром транспорту країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.de.

До і після призначення в ASFINAG (відповідальну за будівництво та обслуговування автомобільних доріг) Штігліц пожертвував суму 20 тисяч євро асоціації "Австрія в русі", яка, як підозрюється, є інструментом для таємного перенаправлення грошей FPÖ без відома рахункової палати.

Хоча Гофер спростував будь-які форми правопорушень зі свого боку, його партія підтвердила, що прокурор просив зняти з нього недоторканність.

Як відомо, у грудні 2016 року Партія свободи підписала п'ятирічний контракт про співпрацю з путінською "Єдиною Росією". Члени партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, а також незаконно відвідували анексований Росією Крим.

Торік, після скандалу з таємним відеозаписом, тодішній лідер FPÖ Гайнц-Крістіан Штрахе пішов у відставку як з посади у партії, так і з посту віцеканцлера Австрії.

Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як Штрахе на іспанському острові Ібіца домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії.

Він розповідав, що донори могли давати гроші благодійним асоціаціям, які офіційно не мають зв'язків з партією, але які укомплектовані союзниками FPÖ, і останні можуть перерахувати партії ці гроші.

Днями стало відомо, що австрійські слідчі виявили чотири асоціації, очолювані близькими соратниками членів ультраправої Партії свободи (FPÖ), через які політична сила могла отримувати незаконне фінансування.