Меркель раскритиковала премьера Нидерландов за "детское поведение" на саммите ЕС по бюджету

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС по бюджету назвала действия премьер-министра Нидерландов Марка Рютте "детским поведением".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет голландское издание Volkskrant.

Лидеры ЕС на прошлой неделе на специальном саммите в Брюсселе обсуждали семилетний бюджет блока. Встреча закончилась провалом из-за позиции Дании, Австрии, Швеции и Нидерландов не соглашаться на бюджет более 1% ВВП ЕС.

Меркель осталась недовольна тем, что Рютте даже не захотел обсуждать предложения Еврокомиссии по вопросам бюджета, назвав такое поведение "детским".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал выступление Рютте "шокирующим". Премьер Испании Педро Санчес также не смог сдержать своего раздражения. "Знает ли Рютте, что я представляю больше граждан, чем скромные четыре страны вместе взятые?" - сказал он.

По данным издания, лидеров еще больше раздражало, что Рютте шутил в прессе о том, сколько времени у него будет на саммите, чтобы прочитать новую биографию Шопена.