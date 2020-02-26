Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Друга Орбана выдвинут в премьеры Словении

Коронавирус в Италии: 11 умерших, более 300 инфицированных

США на год продлили санкции против России за аннексию Крыма

В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек






Меркель раскритиковала премьера Нидерландов за "детское поведение" на саммите ЕС по бюджету

Среда, 26 февраля 2020, 10:17

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС по бюджету назвала действия премьер-министра Нидерландов Марка Рютте "детским поведением".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет голландское издание Volkskrant.

Лидеры ЕС на прошлой неделе на специальном саммите в Брюсселе обсуждали семилетний бюджет блока. Встреча закончилась провалом из-за позиции Дании, Австрии, Швеции и Нидерландов не соглашаться на бюджет более 1% ВВП ЕС.

Меркель осталась недовольна тем, что Рютте даже не захотел обсуждать предложения Еврокомиссии по вопросам бюджета, назвав такое поведение "детским".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал выступление Рютте "шокирующим". Премьер Испании Педро Санчес также не смог сдержать своего раздражения. "Знает ли Рютте, что я представляю больше граждан, чем скромные четыре страны вместе взятые?" - сказал он.

По данным издания, лидеров еще больше раздражало, что Рютте шутил в прессе о том, сколько времени у него будет на саммите, чтобы прочитать новую биографию Шопена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель
powered by lun.ua