Меркель розкритикувала Рютте за "дитячу поведінку" на саміті ЄС по бюджету

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті ЄС по бюджету назвала дії прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте "дитячою поведінкою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише нідерландське видання Volkskrant.

Лідери ЄС минулого тижня на спеціальному саміті в Брюсселі обговорювали семирічний бюджет блоку. Зустріч закінчилася провалом через позицію Данії, Австрії, Швеції та Нідерландів не погоджуватися на бюджет більше 1% ВВП ЄС.

Меркель залишилася незадоволена тим, що Рютте навіть не захотів обговорювати пропозиції Єврокомісії з питань бюджету, назвавши таку поведінку "дитячою".

Президент Франції Еммануель Макрон назвав виступ Рютте "шокуючим". Прем'єр Іспанії Педро Санчес також не зміг стримати свого роздратування. "Чи знає Рютте, що я представляю більше громадян, ніж скромні чотири країни разом узяті?", - сказав він.

За даними видання, лідерів ще більше дратувало, що Рютте жартував в пресі про те, скільки часу у нього буде на саміті, щоб прочитати нову біографію Шопена.