Лидер Каталонии хочет согласовать с правительством Испании дату референдума о независимости
Региональный лидер Каталонии Ким Торра заявил, что хочет согласовать дату референдума о независимости в рамках переговоров с испанским правительством, утверждая, что путь региона к отделению "необратим".
Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".
Торра встретился в четверг с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который отвергает любые шаги в направлении независимости Каталонии, но согласился провести переговоры с лидерами региона, чтобы обсудить его будущее.
"Мы будем независимыми", - сказал Торра. Он не стал обсуждать дату, когда это произойдет, но сказал: "Я уверен, что независимость Каталонии абсолютно необратима".
Мадрид исключил любой референдум о независимости или амнистию для лидеров каталонских сепаратистов, были приговорены к тюремному заключению или покинули страну после неудачного провозглашения независимости.
Но Торра сказал, что хочет обсудить дату референдума о независимости на встрече в конце этого месяца с премьером Испании.
"Каталонский народ должен принять решение о своем будущем демократическим и мирным путем", - сказал он.
Переговоры между Мадридом и каталонским правительством были условием, выдвинутым левыми сепаратистами из партии Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), которые сыграли важную роль в содействии утверждению Санчеса премьер-министром в прошлом месяце.