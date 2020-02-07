Лидер Каталонии хочет согласовать с правительством Испании дату референдума о независимости

Региональный лидер Каталонии Ким Торра заявил, что хочет согласовать дату референдума о независимости в рамках переговоров с испанским правительством, утверждая, что путь региона к отделению "необратим".

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Торра встретился в четверг с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который отвергает любые шаги в направлении независимости Каталонии, но согласился провести переговоры с лидерами региона, чтобы обсудить его будущее.

"Мы будем независимыми", - сказал Торра. Он не стал обсуждать дату, когда это произойдет, но сказал: "Я уверен, что независимость Каталонии абсолютно необратима".

Мадрид исключил любой референдум о независимости или амнистию для лидеров каталонских сепаратистов, были приговорены к тюремному заключению или покинули страну после неудачного провозглашения независимости.

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Но Торра сказал, что хочет обсудить дату референдума о независимости на встрече в конце этого месяца с премьером Испании.

"Каталонский народ должен принять решение о своем будущем демократическим и мирным путем", - сказал он.

Переговоры между Мадридом и каталонским правительством были условием, выдвинутым левыми сепаратистами из партии Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), которые сыграли важную роль в содействии утверждению Санчеса премьер-министром в прошлом месяце.