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Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за коронавируса

Среда, 26 февраля 2020, 16:11

Правительство Литвы в среду объявило режим экстремальной ситуации, чтобы справиться с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис пояснил, что решение было необходимо в связи с ростом количества зараженных вирусом COVID-19 и распространением его в Европе. В Литве пока нет, зафиксированных случаев коронавируса.

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Своим решением правительство постановило создать Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций, который будет координировать действия по сопротивлению вирусу. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Объявление режима экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению предписания по миграции из определенных стран или регионов в Литву и из нее.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерли почти 2,7 тысячи человек.

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