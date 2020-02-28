Заработает виртуальный реверс Украина-Словакия, который "Газпром" блокировал 5 лет

Украинский и словацкий операторы газотранспортной системы с 1 марта запускают виртуальный реверс природного газа.

Об этом заявили в НАК "Нафтогаз Украины", сообщает "Европейская правда".

"ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны" - "Ужгород" с 1 марта 2020 года.

В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце ", используемым для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ, в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии, для точки соединения "Вельке Капушаны" - "Ужгород" запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину", - заявили в" Нафтогазе ".

С 1 марта операторы ежедневно будут предлагать рынку 10 млн кубометров газа, говорится в сообщении.

"Мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а значит, она является прерывистой и может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию. Операторы также подчеркивают, что могут увеличить уровень виртуальных мощностей при наличии интереса со стороны рынка", - пояснили в украинской компании.

Руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что из-за позиции российского "Газпрома", который "пытался ограничить возможности импорта газа из ЕС", в 2014 году Украина не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ.

"Нам пришлось построить новый физический интерконнектор - трубопровод Вояны-Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии. Это позволило нам устоять и не попасть в полную зависимость от "Газпрома"... Пока словацкий оператор предлагает только мощность 10 млн кубометров в день, но "Оператор ГТС Украины" работает над тем, чтобы мощность была увеличена. Скоро заработает виртуальный реверс и по Венгрии", - говорит Макогон.

С января Украина начала виртуальный реверс газа из Польши и ожидает начало виртуального реверса с Венгрией. Виртуальный реверс предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

Макогон ранее заявлял, что Украина готова импортировать из Польши до 80% необходимого газа.