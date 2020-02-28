Второй случай коронавируса в Грузии: пациентка прилетела из Италии

В Грузии выявлен второй случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия", об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.

Пациентка - молодая женщина, гражданка Грузии, которая в течение пяти дней путешествовала по северной Италии. По возвращении в аэропорт Кутаиси у нее не зафиксировали никаких симптомов заболевания, однако на следующий день она сама обратилась к врачам.

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По словам Гамкрелидзе, исследования подтвердили новый тип коронавируса у пациентки еще вчера ночью, однако специалистам нужно время для того, чтобы "установить полную эпидемиологическую картину".

Пока не известно, поместят ли в карантин всех, кто был на борту рейса Милан-Кутаиси вместе с зараженной женщиной. Минздрав Грузии выясняет количество и личности ее попутчиков.

На сегодня в Грузии в карантине остаются 87 человек. 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана.

Правительство Грузии уже приняло решение запретить сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Еще ранее Грузия временно приостановила авиаперелеты с Китаем и Ираном.

В пятницу власти Грузии прекратила выдачу разрешений и действие уже выданных лицензий на международные автомобильные пассажирские и грузовые перевозки с Ираном и Италией.