Испания не будет бойкотировать балканский саммит ЕС из-за Косово

Постоянное представительство Испании в ЕС подтвердило в пятницу, что Испания будет присутствовать на саммите по Балканах в Загребе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver.

"В зависимости от конфигурации саммита, Испания будет присутствовать на том или ином уровне представительства", - говорится в сообщении представительства.

Испания является одной из пяти страны ЕС, которые не признают Косово как государство, и оспаривает его участие в мероприятиях европейского уровня.

Ранее СМИ, среди которых RFE/RL, заявили, что Мадрид пригрозил бойкотировать саммит из-за присутствия Косово.

Дипломатические источники отметили, что испанские чиновники предупредили хорватское председательство в ЕС о намерении не отправлять делегацию в Загреб, поскольку Косово имеет равный статус с другими странами региона.

Также отмечалось, что Мадрид якобы проинформировал другие страны-члены ЕС о своем решении.