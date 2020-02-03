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Іспанія не бойкотуватиме балканський саміт ЄС через Косово

Понеділок, 3 лютого 2020, 08:28

Постійне представництво Іспанії в ЄС підтвердило в п'ятницю, що Іспанія буде присутня на саміті щодо Балкан в Загребі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUObserver.

"В залежності від конфігурації саміту, Іспанія буде присутня на тому чи іншому рівні представництва", - йдеться в повідомленні представництва.

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Іспанія є однією з п'яти країни ЄС, що не визнають Косово як державу, і оскаржує його участь в заходах європейського рівня.

Раніше ЗМІ, серед яких RFE/RL, заявили, що Мадрид пригрозив бойкотувати саміт через присутність Косова.

Дипломатичні джерела зазначили, що іспанські чиновники попередили хорватське головування у ЄС про намір не відправляти делегацію в Загреб, оскільки Косово має рівний статус з іншими країнами регіону.

Також зазначалось, що Мадрид нібито проінформував інші країни-члени ЄС про своє рішення.

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Іспанія Косово
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