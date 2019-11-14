Косово получит визовую либерализацию с ЕС, если достигнет соглашения с Сербией – Вархейи

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения Оливер Вархейи заявил, что надежда на достижение мирного соглашения между Сербией и Косовом до сих пор существует, и его заключение приведет к либерализации визового режима с ЕС для Косова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам Вархейи сказал, что будет работать вместе с главой дипломатии ЕС, чтобы урегулировать ситуацию между Косовом и Сербией.

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"Я буду работать вместе с Жозепом Боррелем для того, чтобы довести диалог между Белградом и Приштиной до успешного завершения в 2020 году", - говорит он депутатам Европарламента.

Напомним, венгерский кандидат в Еврокомиссию пообещал максимально привлечь Украину к программам ЕС.