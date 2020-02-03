Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, которое состоялось 3 февраля в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Документ подтверждает неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и определяет приоритетные задачи во всех сферах развития украинского-турецкого стратегического партнерства (в частности политического, военного, торгово-экономического, оборонно-промышленного).

В присутствии президентов Украины и Турции стороны подписали ряд межправительственных документов, в частности Меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о Соглашении о зоне свободной торговли. Само соглашение еще не финализировано.

Подписанное Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживающих на территории государства другой договорной стороны.

Следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспортам, заявляют в МВД Украины.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и президенцией по управлению в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции. Документом предусмотрено усиление сотрудничества в области предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Кроме того, Государственная архивная служба Украины и дирекция государственных архивов при президенте Турции подписали Протокол о сотрудничестве, направленный на диалог между архивными учреждениями стран.

Также, как сообщил Зеленский, по результатам Седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это", - сказал Зеленский.

Министры обороны двух стран подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также Протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.