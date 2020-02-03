Допомога ЗСУ, водійські посвідчення і ЗВТ: Україна й Туреччина підписали низку документів

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписали спільну заяву за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня, яке відбулося 3 лютого у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Документ підтверджує незмінність підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України та визначає пріоритетні завдання в усіх сферах розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства (зокрема політичній, безпековій, військовій, торговельно-економічній та оборонно-промисловій).

У присутності президентів України й Туреччини сторони підписали низку міжурядових документів, зокрема Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі. Сама угода ще не фіналізована.

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Підписана Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних посвідчень для громадян України й Туреччини, які постійно або тимчасово мешкають на території держави іншої договірної сторони.

Наступним етапом поглиблення співробітництва стане можливість подорожей до Туреччини за ID-паспортом, заявляють у МВС України.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Президенцією з управління на випадок катастроф та надзвичайних ситуацій МВС Туреччини. Документом передбачено посилення співпраці в галузі запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків.

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Крім того, Державна архівна служба України та дирекція державних архівів при президенті Туреччини підписали Протокол про співробітництво, спрямований на діалог між архівними установами країн.

Також, як повідомив Зеленський, за результатами Сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій сфері.

"Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", – сказав Зеленський.

Міністри оборони двох країн підписали угоду про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.

Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.