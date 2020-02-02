Посол України розповів, чому угода про ЗВТ з Туреччиною досі не фіналізована

Угода про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною досі не фіналізована, бо "кожна сторона відстоює свої інтереси, і це нормально в таких чутливих угодах".

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Зрозумілою є тривалість процесу, оскільки кожна сторона відстоює свої інтереси і це нормально в таких чутливих угодах. У нас була певна пауза, пов’язана з виборчим циклом в Україні, - відбулася зміна керівника переговорної групи з нашого боку", - каже посол.

Ним став заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. 20 січня в Анкарі відбувся черговий раунд переговорів, й він очолював українську переговорну групу.

"За результатами нового раунду переговорів можу говорити про стриманий оптимізм. Просуваємося вперед з метою фіналізації цієї угоди - з врахуванням інтересів обох сторін, перебуваємо в постійному діалозі", - зазначив дипломат.

"За останні три роки у нашій економічної взаємодії ми вийшли на мейнстрімний тренд зростання взаємного товарообігу. На сьогодні цифра становить понад 4 млрд доларів і, якщо порівнювати із позаминулим роком, у 2019-му ми мали зростання понад 9%. Це вже стійка тенденція. Але єдиним стримуючим фактором для переходу на вищий рівень та інші цифри є відсутність Угоди про ЗВТ", - каже посол.

"Наразі понад 95% положень угоди узгоджено, експерти працюють. Кожна зі сторін налаштована на те, щоб угода була саме в тому форматі, який визначено", - додав він.

2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.

У червні 2019 року у МЗС України заявили, що угода про ЗВТ з Туреччиною на "99% готова, залишились ті деталі, які саме впливають на цифри".

Читайте детальніше у статті ЄвроПравди "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".