Литва предлагает Беларуси регулярные поставки нефти и газа через свою инфраструктуру

Литва предлагает Беларуси использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которое уже происходило. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом шла речь как раз на встрече с премьер-министром Беларуси. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставки газа. Здесь требуется большая работа", - сказал Линкявичюс.

Макей отметил, что подробно возможности поставки газа через Литву пока не прорабатывались. "Мы обсуждали эти вопросы, но конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов", - сказал он.

Планируется, что в мае в Клайпеде состоится белорусско-литовский экономический форум, на котором смогут встретиться премьер-министры двух стран и обсудить весь спектр вопросов.

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"Нынешний визит министра иностранных дел Литвы символическое значение. Мы его рассматриваем как основу для начала нового качественного периода в двусторонних отношениях", - сказал Макей.

Линкявичюс также сказал, что Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий между странами.

Как сообщалось, в связи с прекращением поставок нефти из России с 1 января 2020 года (стороны не достигли договоренностей по цене), Беларусь стала активно вести поиски альтернативных источников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства диверсифицировать поставки нефти и стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов.

"Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 из Украины - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Удивительно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что же, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться ", - заявлял глава государства.

26 января в Новополоцк для переработки на ОАО "Нафтан" поступила первая партия норвежской нефти. Она была доставлена ​​в Беларусь из Клайпедского порта по железной дороге.