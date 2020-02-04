РФ использует исторические споры для блокировки пути Украины в ЕС - вице-спикер Сейма Польши

Польша не ставит знак равенства между наличием исторических споров с Украиной и ее европейскими перспективами, однако такие споры дают возможности для российских провокаций.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на форуме "Украина-Европа" в польском Жешуве заявила вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская.

"Польша всегда и безусловно поддерживала европейский путь Украины. Да, одновременно мы поднимаем вопрос истории, потому что это важно для нас и мы не можем остановиться, пока все погибшие поляки не получат достойного захоронения", - заявила она.

Отвечая на вопрос ведущего, могут ли исторические споры заблокировать путь Украины в ЕС, политик от партии власти "Право и справедливость" ответила отрицательно.

"Мы не делаем связи между этим. Наша поддержка Украины является безусловной, и она не зависит от нашего диалога в области истории. Другое дело, имеющиеся споры между Украиной и Польшей в сфере истории активно используются Россией для многочисленных провокаций, чтобы вбить клин между нами", - заявила она.

Вместе с тем, Госевская выразила удовлетворение ходом исторического диалога между Украиной и Польшей. "Разблокирование поисков захоронений погибших поляков (на территории Украины) является очень хорошим сигналом, свидетельствующим, что мы движемся в правильном пути", - считает она.