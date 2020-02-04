РФ використовує історичні суперечки для блокування шляху України в ЄС – віцеспікер Сейму Польщі

Польща не ставить знак рівності між наявністю історичних суперечок із Україною та її європейськими перспективами, проте такі суперечки дають можливості для російських провокацій.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на форумі "Україна-Європа" у польському Жешуві заявила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська.

"Польша завжди та безумовно підтримувала європейський шлях України. Так, одночасно ми піднімаємо питання історії, тому що це важливо для нас і ми не можемо зупинитися, поки всі загиблі поляки не отримають гідного поховання",- заявила вона.

Відповідаючи на питання ведучого, чи можуть історичні суперечки заблокувати шлях України до ЄС, політик від партії влади "Право і справедливість" відповіла негативо.

"Ми не робимо зв’язку між цим. Наша підтримка України є безумовною, і вона не залежить від нашого діалогу в сфері історії. Інша справа, наявні суперечки між Україною та Польщею у сфері історії активно використовуються Росією для численних провокацій, щоб вбити клин між нами",- заявила вона.

Разом із тим, Малгожата Госевська висловила задоволення перебігом історичного діалозі між Україною та Польшею. "Розблокування пошуків поховань загиблих поляків (на території України) – є дуже добрим сигналом, який свідчить, що ми рухаємося у правильному шляху", - вважає вона.

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Президент РФ Владімір Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни.

Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.