Минобороны Турции: в Идлибе сбиты два Су-24 Асада

При попытке атаковать турецкие самолеты сбиты 2 самолета Су-24 режима Башара Асада, заявило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

В сообщении также говорится об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, с помощью одной из которых был сбит ударный беспилотник ВС Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении в Идлибе операции "Весенний щит".

Акар ранее заверил: удары по позициям турецких военных в Идлибе 27 февраля были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции, чтобы избежать обстрела своих солдат.

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