Міноборони Туреччини: в Ідлібі збиті два Су-24 Асада

При спробі атакувати турецькі літаки збиті 2 літаки Су-24 режиму Башара Асада, заявило в неділю Міністерство національної оборони Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

У повідомленні також йдеться про знищення 3 установок ППО сил Асада, за допомогою однієї з яких збили ударний безпілотник ЗС Туреччини.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення в Ідлібі операції "Весняний щит".

Акар раніше запевнив: ударів по позиціях турецьких військових в Ідлібі 27 лютого завдали попри координацію дій з російською стороною, якій Анкара заздалегідь вказала місця дислокації частин ЗС Туреччини, щоб уникнути обстрілу своїх солдатів.

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