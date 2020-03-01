Туреччина офіційно оголосила операцію "Весняний щит" у Сирії

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Міністр заявив, що операцію розпочали у відповідь на "підлий" авіаудар по позиціях турецьких військових, що 27 лютого забрав життя 36 військовослужбовців.

"Туреччина не має на меті збройного протистояння з Росією в Сирії. Наше завдання - запобігання злочинам режиму Башара Асада, усунення радикалізації і запобігання міграції. ЗС Туреччини ґрунтуються на праві на самооборону. Нашою ціллю є лише прихильники Асада, які атакують розташування турецьких військових", - підкреслив Акар.

Голова Міноборони Туреччини повідомив, що від початку операції знищено безпілотник, 8 вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки, 3 системи ППО, нейтралізовані 2 212 військовослужбовців сирійського режиму.

"Ґрунтуючись на праві на самооборону, Туреччина буде наносити потужні удари у відповідь на будь-які атаки по розташуванню військ в ідлібській зоні деескалації, зокрема в районі спостережних пунктів. У цьому не може бути жодних сумнівів! Туреччина очікує від Росії задіяння всіх важелів впливу на режим Башара Асада з метою припинення атак та відведення сил Асада за межі зони, окресленої сочинськими домовленостями", - сказав міністр.

Акар раніше запевнив: ударів по позиціях турецьких військових в Ідлібі 27 лютого завдали попри координацію дій з російською стороною, якій Анкара заздалегідь вказала місця дислокації частин ЗС Туреччини, щоб уникнути обстрілу своїх солдатів.

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