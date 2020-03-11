Министр финансов Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что страна уже вошла в фазу нового экономического кризиса и вопрос теперь заключается в том, в какой степени удастся свести к минимуму ее последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, более не смогут это делать", - сказал Хельме, комментируя последствия эпидемии коронавирус и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

По его словам, западные страны сейчас в гораздо более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

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Хельме отметил, что в каждом кризисе есть и нечто положительное. Например, бюджетные правила еврозоны, которые мешают Эстонии брать кредиты, допускают исключения в чрезвычайных ситуациях.

"В европейских бюджетных правилах есть абсолютно четкое исключение: в случае непредвиденного события эти правила не действуют. Если будет падение, то будет и право тратить больше, увести бюджет в минус", - пояснил министр.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов.