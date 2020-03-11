Міністр фінансів Естонії заявив про початок економічної кризи в країні

Міністр фінансів Естонії Мартін Хельме заявив, що країна вже увійшла у фазу нової економічної кризи і питання тепер полягає в тому, якою мірою вдасться звести до мінімуму її наслідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це матиме наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити", - сказав Хельме, коментуючи наслідки епідемії коронавірусу і цінової війни на нафтовому ринку для економіки.

"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", - сказав Хельме.

За його словами, західні країни зараз у значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

Читайте також Єврокомісія планує фонд на 25 мільярдів євро через коронавірус

Хельме зазначив, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають винятки в надзвичайних ситуаціях.

"У європейських бюджетних правилах є абсолютно чіткий виняток: у разі непередбаченої події ці правила не діють. Якщо буде падіння, то буде і право витрачати більше, відвести бюджет в мінус", - пояснив міністр.

За словами Хельме, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат.