Партия Меркель отложила выборы нового лидера из-за коронавируса

Христианско-демократический союз (CDU), партия власти Германии, из-за пандемии коронавируса отложила проведение съезда, на котором должны были избрать нового лидера политсилы.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Партийное собрание было запланировано на 25 апреля. Новая дата съезда пока не определена.

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Напомним, переизбрание лидера ХДС связано со скандалом в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли избрали с помощью голосов ультраправых.

Лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

Подробнее о выборах лидера ХДС читайте в статье: "Путь к России: чего ждать Украине от преемника Ангелы Меркель".